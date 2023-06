L’Italia è un paese per divi: la carica delle star

di Giovanni Bogani

Tom Cruise a Roma si fa una foto con Giorgia Meloni; Jared Leto a Milano scala a mani nude il Castello Sforzesco, senza protezioni, senza corde – e senza permesso. Russell Crowe in Calabria dice che vorrebbe interpretare Silvio Berlusconi in un film. In Toscana, a Vinci, Leonardo DiCaprio va a vedere la casa natale di un altro Leonardo, forse persino più famoso di lui. Nel centro di Napoli, Chris Martin si mangia una pizza con su scritto Coldplay, con la mozzarella di bufala. A Roma, Sean Penn bacia la nuova fidanzata Olga, come Gregory Peck con Audrey Hepburn. A Marzamemi, gioiello della Sicilia orientale, George Clooney e la moglie Amal – già italiani d’adozione con villa sul Lago di Como – vengono travolti dai fan, prima di prendere parte a una festa di compleanno insieme a Cindy Crawford, Kate Moss e Naomi Campbell. Intanto, a Taormina, sta per arrivare Amber Heard...

Cosa sta succedendo? L’Italia è tornata la mèta più ambita dai divi di Hollywood? Vediamo di fare ordine. E di incontrare, uno per uno, i componenti di questo pazzesco cast, come se fosse un film con l’Italia sullo sfondo. Tom Cruise è arrivato a Roma domenica per presentare in anteprima mondiale il nuovo film che lo vede protagonista, Mission: Impossible – Dead Reckoning, girato in gran parte in Italia, fra Roma e Venezia, nelle sale dal 12 luglio. Lunedì red carpet d’eccezione sulla scalinata di Trinità dei Monti, con Rebecca Ferguson e il resto del cast. Poi, proiezione del film all’Auditorium della Conciliazione: in mezzo, un lungo incontro fra Tom Cruise e Giorgia Meloni. Selfie inevitabile con la premier raggiante, che posta su Instagram: "Le mission impossible sono anche il nostro pane quotidiano al governo".

Mission impossible anche mantenere l’anonimato per Leonardo DiCaprio, in visita al museo dedicato all’altro Leonardo, quello che ha dipinto la Gioconda. DiCaprio ha passato alcuni giorni di vacanza a Firenze, ha visitato le Cappelle Medicee e il museo del Bargello. Poi è andato a Vinci, a visitare la casa natale del genio del Rinascimento. Del resto, se si chiama Leonardo è proprio in onore suo: leggenda vuole che la madre abbia sentito scalciare in pancia il futuro divo proprio mentre osservava, nella Galleria degli Uffizi, un dipinto di Leonardo. In Toscana, DiCaprio è venuto con i genitori e con l’amico Tobey Maguire, il primo Spiderman.Molto da spiderman anche l’impresa di Jared Leto. Il musicista e attore premio Oscar qualche giorno fa, a Milano – dove ha lanciato il nuovo album della sua band, i Thirty Seconds to Mars, che segna il suo ritorno sulla scena musicale dopo diversi anni – si è messo a scalare a mani nude il Castello Sforzesco davanti ai turisti basiti. Senza imbracatura, e senza permesso del Comune. Il video è diventato virale, ma non sono mancate le polemiche.

A Napoli pizza e passeggiata per Chris Martin, frontman dei Coldplay, in concerto stasera e domani. Sul lungomare Martin si è avventurato insieme alla compagna, l’attrice Dakota Johnson, e a Moses, il figlio 17enne. Il gladiatore Russell Crowe è invece in Calabria, dove si è esibito ieri sera a Catanzaro con la sua band, gli Indoor Garden Party. Il 27 giugno, Crowe porterà se stesso e la sua chitarra a Bologna: il ricavato del concerto andrà in beneficenza alle vittime delle alluvioni della Romagna. "Quale personaggio italiano mi piacerebbe interpretare? Sicuramente Silvio Berlusconi", ha detto Crowe. Chissà se era un pensiero in libertà, o se sotto c’è qualcosa di più concreto.

Quiete dopo la tempesta – forse – per Amber Heard. L’attrice, ex moglie di Johnny Depp, dopo tutti i processi, accuse e controaccuse, e dopo aver perduto il processo con il divo, è attesa al Teatro antico di Taormina il 24 giugno per l’anteprima del film In the Fire, prima apparizione pubblica dopo un anno. Fra gli ospiti del festival, alcuni giorni dopo, era previsto anche Johnny Depp, per il film Jeanne du Barry: ma pare che il suo nome non sia più nella lista degli ospiti.