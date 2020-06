Il musical con le canzoni di Lionel Richie

Riascoltiamo 'All Night Long'!

Il magazine statunitense Variety ci informa che Walt Disney Pictures sta lavorando a un musical ispirato alle canzoni di Lionel Richie, musicista classe 1949 e uno dei maggiori interpreti delle ballad degli anni Ottanta, premiato con 4 Grammy e forte di oltre 90 milioni di dischi venduti in carriera. Il film si intitola 'All Night Long', come il suo brano più famoso.Secondo quanto si apprende, l'idea non è tanto di realizzare un film biografico sul modello di 'Bohemian Rhapsody', quanto piuttosto di puntare a 'Mamma Mia!', cioè inventare una storia di finzione che preveda l'inserimento massiccio di brani musicali: in quell'occasione degli Abba, ora di Lionel Richie.La sceneggiatura è in mano a Pete Chiarelli, che porta in dote l'esperienza maturata con la commedia romantica 'Ricatto d'amore' (2009) e la commedia avventurosa 'Now You See Me 2' (2016), ma soprattutto con il romanticissimo 'Crazy & Rich' (2018), che negli USA è stato un successo enorme e ha pure conquistato la nomination ai Golden Globes. Tra l'altro, a conferma del fatto che Pete Chiarelli si è specializzato nel mondo delle commedie, un suo prossimo film si intitola 'Spaghetti Versus Noodle' e racconta dello scontro fra italiani e cinesi su chi ha inventato gli spaghetti.Tornando però a Lionel Richie, al momento non trapelano altre informazioni sul suo musical. Sappiamo che il cantante l'aveva proposto a Disney nel mese di gennaio: il fatto che ora sia ufficialmente in lavorazione, con uno sceneggiatore pagato per scrivere il copione, suggerisce che l'interesse della Casa del Topo è molto grande. Probabilmente non dovremo attendere molto per avere ulteriori notizie e, chissà, potremmo vederlo su grande schermo già a cavallo tra 2021 e 2022.