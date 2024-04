Linus si candida: "Tornare in televisione? . Sì, a condurre Sanremo"

Linus è pronto per fare Sanremo e sta aspettando una chiamata. Il conduttore e direttore artistico di Radio Deejay lo ha spiegato a margine di un evento alla Design Week. D’altronde da Fiorello ad Amadeus, passando per Gerry Scotti, Nicola Savino e Gabriele Corsi sono tantissimi i conduttori tv con un passato (o un presente) a Radio Deejay. Tornare in tv? "Sto aspettando che mi chiamino per fare Sanremo – ha detto – Io al mio posto chiamerei me, perché devi chiamare un altro?. È talmente logico, no? – ha aggiunto – Io lo penso davvero. Non accadrà mai".