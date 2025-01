Madame Bovary? Sì, siamo noi

Roma, 26 gennaio 2025 – È appena arrivato in libreria Siamo tutti Madame Bovary – e 50 scrittori raccontano perché (Guida Editori) di Gabriella Carmagnola. Dopo i recenti successi del romanzo Non lo dire a nessuno (Guida Editori, 2022), Carmagnola pubblica ora un libro in formato tascabile su 50 grandi romanzi della letteratura mondiale. "I grandi romanzi parlano di noi e parlano adesso – commenta Carmagnola –. Raccontano che aspiriamo tutti a qualcosa che non abbiamo. Siamo sempre alla ricerca della felicità, come Madame Bovary, la protagonista del romanzo di Flaubert, e come i protagonisti degli altri romanzi. I 50 capolavori di questa raccolta sono un blocco simbolico, avrebbero potuto essere molti di più. Alcuni famosissimi, altri più di nicchia, di generi molto diversi, raccontano tutti chi siamo, trasmettono emozioni e anche consigli e, una volta letti, restano impressi nella memoria. A volte ritornano in mente ad aiutarci nei momenti difficili".

Da Proust a Kundera, da Calvino a Dostoevskij, da Yourcenar a Márquez, da Kafka a Ernaux, un autore per ogni romanzo: 50 libri che hanno superato l’esame del tempo, del pubblico e della critica e di cui Carmagnola indica il tema, l’ambiente e mentre numerosi virgolettati lasciano parlare l’autore. Un libro unico nel suo genere, che rende a portata di mano 50 capolavori estraendo il succo da ognuno e invitando così ad andare oltre nella lettura dell’intero romanzo. Volume piccolo ma molto denso, consigliato a chi ha già letto quei romanzi e amerà ricordarli, magari da un punto di vista diverso, oppure a chi vuol saperne di più.