Finalisti Viareggio Rèpaci: Narrativa, Poesia e Saggistica alla 95ª edizione

Ecco le terne dei finalisti di narrativa, poesia e saggistica del premio letterario Viareggio Rèpaci, giunto quest’anno alla sua 95ª edizione. Per la categoria narrativa sono in finale Silvia Avallone con Cuore nero (Rizzoli), Federica De Paolis con Da parte di madre (Feltrinelli) e Marco Lodoli con Tanto poco (Einaudi). Per la poesia Stefano Dal Bianco con Paradiso (Garzanti), Mariangela Gualtieri con Bello Mondo (Einaudi) e Laura Pugno con I nomi (La nave di Teseo). Per la saggistica Pierluigi Battista con I miei eroi (La nave di Teseo), Francesco Gambino con In sala con il diritto (La nave di Teseo) e Vincenzo Trione con Prologo celeste (Einaudi). Nelle prossime settimane saranno annunciati i vincitori dei premi speciali per l’opera prima e il giornalismo, il premio internazionale Viareggio-Versilia e quelli per le categorie poesia e saggistica. Sabato 27 luglio a Viareggio la cerimonia di premiazione.