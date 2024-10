Esce “Arcadia”, l’ultimo romanzo di Erin Doom da oggi in tutte le librerie

Napoli, 8 ottobre 2024 – Esce oggi in tutte le librerie “Arcadia” (Magazzini Salani) di Erin Doom, l'atteso finale di “Stigma”, uscito sempre per Salani nel 2023. Dopo il successo del film tratto da il “Fabbricante di lacrime” (Magazzini Salani, 2021), la giovane scrittrice italiana da oltre 1 milione di copie vendute e in corso di traduzione in 18 Paesi torna quindi con quello che si annuncia un nuovo best seller.

Mireya e Andras sono ben lontani dall'essere i personaggi di un sogno perfetto. La vita li ha feriti e segnati, e li ha convinti che nessun lieto fine li attende. Andras sa di essere un'anima dannata, un angelo caduto come quello di cui porta il nome, capace di fare solo del male alle persone a cui tiene. Un trauma doloroso lo tormenta e il padre crudele torna prepotentemente nella sua vita, deciso a rovinargliela una volta per tutte. Mireya lotta per i suoi miracoli con le unghie e con i denti, con la speranza di riuscire a salvare la madre in bilico tra la guarigione e una ricaduta nella dipendenza da cui non potrà più tornare indietro. Senza contare che l'ombra di Coraline incombe: che fine ha fatto la ragazza? Potrebbe riapparire da un momento all'altro e riprendersi il ruolo di protagonista che le spetta? Eppure, nonostante il destino sembri remare contro, il sentimento tra i due continua a crescere come un fiore, testardo e disperato, spaccando la terra e insinuandosi tra le crepe aride dei loro cuori. È il momento di scoprire se l'amore può guarire le cicatrici o se questa, invece, è un'altra storia.

Erin Doom per Magazzini Salani ha già pubblicato con successo "Fabbricante di lacrime", "Nel modo in cui cade la neve" (2022) e "Stigma", di cui "Arcadia" è l'attesissimo finale.