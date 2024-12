Liam Payne, cinque persone incriminate per la sua morte a Buenos Aires

Buenos Aires, 30 dicembre 2024 – Sono cinque le persone incriminate dalla giustizia argentina per la morte del cantante britannico Liam Payne, caduto dal balcone di un hotel di Buenos Aires in ottobre dopo aver consumato alcol e droghe. Tre sono accusate di omicidio colposo e negligenza: la direttrice dell'albergo Gilda Martin, il receptionist Esteban Grassi e l'amico della star 31enne Roger Nores. Indagati per la cessione di droga invece Ezequiel Pereyra, anche lui dipendente nell'hotel, e il cameriere Braian Paiz. Questi ultimi due sono stati presi in custodia cautelare, mentre gli altri sono stati lasciati liberi.

A novembre l'ufficio del procuratore ha dichiarato che gli esami tossicologici avevano rivelato tracce di alcol, cocaina e un antidepressivo prescritto nel corpo di Payne. L'autopsia ha stabilito che la causa del decesso è stata un "trauma multiplo" e un'"emorragia interna ed esterna", come conseguenza della caduta dal balcone dell'hotel. Secondo la procura argentina, i referti medici hanno anche suggerito che Payne potrebbe essere caduto in uno stato di semi-incoscienza o di totale incoscienza e questo esclude la possibilità di un atto cosciente o volontario da parte di Payne. Dopo la morte del cantante, la polizia ha trovato sostanze nella sua stanza d'albergo e oggetti e mobili danneggiati. Il personale dell'hotel ha effettuato due chiamate ai servizi di emergenza dicendo di avere un ospite che aveva assunto "troppe droghe e alcol" e che stava "distruggendo l'intera stanza".

I funerali di Payne, uno dei nomi più riconoscibili del pop dopo il lancio a 'X Factor' della boy band One Direction, si sono tenuti il mese scorso ad Amersham, nel Buckinghamshire. Alle esequie in forma private hanno partecipato i suoi ex compagni Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan e Zayn Malik, la fidanzata di Payne, Kate Cassidy, e la sua ex compagna Cheryl, madre di suo figlio.