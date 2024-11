Funerali di Liam Payne: gli One Direction riuniti per la prima volta

Oggi, il mondo della musica ha detto addio a Liam Payne, ex membro della celebre boyband One Direction, durante un funerale privato tenutosi a St. Mary's Church ad Amersham, nel Buckinghamshire. La cerimonia ha visto la partecipazione di familiari, amici e colleghi, tra cui i suoi ex compagni di band Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik e Louis Tomlinson, che si sono riuniti per onorare la memoria del cantante scomparso a soli 31 anni, cadendo da un balcone di un hotel a Buenos Aires, in Argentina.

Dettagli della cerimonia

Liam Payne è tragicamente deceduto il 16 ottobre dopo essere caduto da un balcone al terzo piano del Casa Sur Hotel a Buenos Aires. Un'autopsia ha rivelato che ha subito "traumi multipli" e "emorragie interne ed esterne". Il funerale è stato caratterizzato da un'atmosfera di profonda tristezza, con una carrozza trainata da cavalli che trasportava la bara adornata con fiori che recitavano le parole "Son" e "Daddy", seguita dai genitori di Liam.

Circa una dozzina di fan hanno assistito alla cerimonia da dietro un cordone di sicurezza, mentre i partecipanti entravano nella chiesa del XII secolo per rendere omaggio al loro idolo. Tra i presenti c'erano anche la sua ex compagna Cheryl Tweedy e la sua attuale fidanzata Kate Cassidy, insieme a numerosi amici del mondo dello spettacolo come James Corden e i membri delle Girls Aloud.

La carrozza trainata da cavalli che ha trasportato la bara del compianto cantante dei One Direction, Liam Payne

Le parole dei compagni di band

I membri di One Direction hanno condiviso il loro dolore per la perdita di Liam. In una dichiarazione congiunta, hanno descritto di essere stati "completamente devastati" dalla sua morte. I loro ricordi comuni risalgono ai tempi in cui il gruppo è stato formato nel 2010 attraverso il talent show "The X Factor", dove sono diventati una delle band più vendute al mondo, con oltre 70 milioni di dischi venduti.

La famiglia di Liam ha rilasciato un breve comunicato: "Siamo distrutti. Liam vivrà per sempre nei nostri cuori e lo ricorderemo per la sua anima gentile, divertente e coraggiosa". Questo tributo evidenzia l'impatto profondo che Liam ha avuto non solo sulla sua famiglia e amici ma anche su milioni di fan in tutto il mondo.

Harry Styles, ex membro della band One Direction lascia la chiesa di St Mary's ad Amersham, a ovest di Londra, dopo aver partecipato al funerale dell'amico e collega Liam Payne

Un legame indissolubile

Il funerale di Liam Payne non è stato solo un momento di lutto ma anche una celebrazione della sua vita e della sua carriera straordinaria. Con i suoi ex compagni riuniti in questo momento difficile, si è rinnovato il legame indissolubile che unisce i membri di One Direction, un gruppo che ha segnato un'epoca nella musica pop. La sua eredità continuerà a vivere attraverso le canzoni che ha scritto e le vite che ha toccato.