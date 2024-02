Lenin buttato giù dal piedistallo

Scrisse l’anarchico Errico Malatesta alla morte di Vladimir Il’ic Lenin, nel 1924: "Noi che non potemmo amarlo vivo, non possiamo piangerlo morto. Lenin è morto. Viva la libertà!" Tutt’altra reazione, ovviamente, ebbero le autorità sovietiche, che del corpo di Lenin fecero un simbolo e un feticcio. Finché non arrivò il 1989, con la fine del socialismo reale e l’esplosione di una furia iconoclasta da far impallidire il drastico giudizio di Malatesta, peraltro definito – paradossi della storia – "il Lenin italiano". Antonella Salomoni, in Lenin a pezzi (il Mulino), racconta la “distruzione del passato“ nell’ex Urss, a riprova che memoria e monumenti non sono mai per sempre.