Le ex scuderie ora fanno rima con benessere

Conto alla rovescia per l’inaugurazione delle ex scuderie in zona San Siro, ora terme De Montel, il più grande parco termale d’Italia. Acque termali comprovate dal Ministero della Salute che le ha certificate come risorsa terapeutica validata, inserendole tra quelle destinate alla balneoterapia dermatologica.

Taglio del nastro il primo aprile per il centro benessere che è anche un importante intervento di riqualificazione di architettura Liberty delle scuderie progettate negli anni ’20 dall’architetto Vietti Violi per volere di Giuseppe De Montel. Una grande scoperta quella dell’acqua termale, estratta direttamente in loco, con la riapertura del pozzo artesiano termale in pressione che raggiunge i 396 metri di profondità. La peculiarità è apprendere che le acque di Milano hanno proprietà benefiche e una storia che risale al II secolo d.C., i Romani ne apprezzavano, infatti, le proprietà rigeneranti, utilizzandole nelle loro pratiche termali come fonte di benessere.

L’acqua termale di De Montel sgorga in profondità, dopo un processo millenario di filtrazione attraverso strati geologici profondi, l’acqua arriva pura e incontaminata. Grazie alla sua composizione oligominerale, favorisce l’idratazione, riequilibra la pelle e stimola i processi di rigenerazione cellulare, contribuendo al benessere dermatologico. E’ una risorsa naturale indicata per il benessere della pelle e dell’organismo grazie alle sue caratteristiche idrochimiche. La struttura ha un impianto a zero emissioni, l’impianto climatico viene compensato da 3.500 alberi già piantumati sia all’esterno che nel parco.

De Montel - Terme Milano fa parte con terme di Saturnia, terme di Chianciano e Monticello SPA del gruppo Terme&SPA Italia, fondato a Roma nel 2021 per riunire alcune strutture del settore termale e del benessere. Il progetto Milano segue la visione di Terme di Saturnia, in chiave urbana. E’ assente il cloro nell’acqua delle piscine che viene ricambiata tutti i giorni grazie alle due enormi vasche sotterranee che recuperano l’acqua piovana. La struttura, che può ospitare sino a 1.000 persone, è composta da una corte esterna, cinque grandi vasche termali, giochi d’acqua e piscine dedicate alla balneoterapia, un parco di 8.000 metri quadrati, con dieci piscine su più livelli, con ampie aree relax, spazi ristoro, la Banja Russa, il bagno di Vapore e l’Hammam, il tepidarium salino, 16 sale sale massaggi, mentre gli interni, ospitano un ristorante bistrot, una caffetteria, un bar lounge e un garden bar.

Ampia scelta nell’immergersi con la piscina della sorgente, la vasca della pioggia con una pioggia benefica che cade leggera dal soffitto, la vasca velo d’acqua con un massaggio naturale intenso e localizzato, la vasca della leggerezza ideale per gli arti e la schiena, le vasche del freddo e le docce svedesi, vasca della sospensione per alleggerire la pressione sui muscoli e sullo scheletro, la piscina dell’eclisse e la vasca del refrigerio.