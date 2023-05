Le drag queen di Alba Parietti su Raidue a giugno

Luce verde per Non sono una signora. La Rai ha deciso di programmare la trasmissione che vede il ritorno alla conduzione di Alba Parietti: cinque puntate, in prima serata su Raidue, a partire da giovedì 29 giugno. Adattamento italiano del format Make Up Your Mind, Non sono una signora vedrà protagonisti, in ciascuna puntata, cinque celebrità del mondo dello spettacolo resi irriconoscibili da un team di esperti in make up e styling, che si sfideranno, per una sera, nei panni di splendide drag queen. La drag vincitrice di ogni puntata verrà premiata, ma la sua identità resterà misteriosa fino allo spettacolare finale in cui Alba Parietti incoronerà la vincitrice.