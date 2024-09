L’attrice Kathy Bates dice addio al cinema: ‘Matlock sarà il mio ultimo ballo’

L'iconica attrice premio Oscar Kathy Bates ha annunciato il suo ritiro dalle scene dopo una straordinaria carriera durata oltre 50 anni. La star, che ha compiuto 76 anni, ha rivelato al New York Times che il reboot della serie TV "Matlock" sarà il suo ultimo lavoro.

Una carriera leggendaria

Kathy Bates si è fatta conoscere al grande pubblico per il suo ruolo da brivido come la psicopatica Annie Wilkes in "Misery non deve morire". La sua interpretazione le valse l'Oscar come Miglior Attrice nel 1991, consacrandola come una delle attrici più versatili e talentuose di Hollywood.

La Bates in un momento della cerimonia degli Oscar del 1990 quando vinse l'ambita statuetta come protagonista del film "Misery non deve morire"

L'ultimo ruolo

Nel suo "canto del cigno", la Bates vestirà i panni di Madeline Matlock, una brillante avvocatessa settantenne che torna al lavoro in un prestigioso studio legale di Atlanta. L'attrice ha descritto questo ruolo come "il suo ultimo ballo", sottolineando l'importanza di concludere la sua carriera con un personaggio così significativo.

Un'eredità indelebile

Durante la sua lunga carriera, Kathy Bates ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo del cinema e della televisione. Oltre all'Oscar, ha vinto numerosi premi, tra cui Emmy e Golden Globe, dimostrando la sua straordinaria versatilità in ruoli drammatici e comici.

Il futuro dopo il ritiro

Sebbene si ritiri dalla recitazione, la Bates ha espresso il desiderio di continuare a lavorare dietro le quinte, magari come produttrice o regista. Il suo contributo all'industria cinematografica continuerà sicuramente a influenzare le generazioni future di attori e filmmaker.

Con l'annuncio del suo ritiro, Kathy Bates chiude un capitolo straordinario della storia del cinema, lasciando ai fan un'eredità di performance indimenticabili e un esempio di dedizione e passione per l'arte della recitazione.