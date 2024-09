La skincare del rientro. I pilastri di 2beautiful. E la pelle si rigenera

Luminosità, idratazione e prevenzione dei segni di espressione sono i tre pilastri del rientro in bellezza dopo settimane di esposizione alle aggressioni ambientali estive. Il suggerimento è valido anche per chi è rimasto in città, dato che i raggi UV incidono anche negli spostamenti quotidiani urbani. Inoltre, l’alto tasso di umidità aumenta l’evaporazione dell’acqua dagli strati superficiali della pelle, anche in virtù del fatto che, unita alle alte temperature, scoraggia dall’applicazione di idratanti sul viso.

Il risultato? In autunno ci si ritrova con una sensazione di pelle che tira. Ecco che arriva in soccorso la maschera viso lenitiva ’Relax, take it easy’ di 2beautiful, ricca di principi attivi antiossidanti che rafforzano la pelle e aumentano la capacità di trattenere l’acqua. Se, svanita l’abbronzatura, la pelle mostra un colorito poco uniforme, i dischetti scrub con soluzione illuminante ’Shine with light’ aiutano a ritrovare la luminosità, migliorando anche l’aspetto di sé. Gli studi dermatologici confermano che il colorito disomogeneo è fonte di disagio, soprattutto nei giovani pazienti.

Infine, ’Last night was awesome’ è il siero contorno occhi che dona elasticità ed energia a una zona molto sollecitata dai movimenti involontari dei muscoli mimici, che in estate si accentuano a causa della luce molto intensa. A volte non c’è occhiale da sole che tenga: si vede meglio se si stringono gli occhi!