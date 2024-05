La Sicilia nel bicchiere. Attenzione crescente

"Un Vinitaly di alto profilo per l’Etna Doc sia sotto l’aspetto quantitativo che qualitativo di buyer italiani ed esteri". Così il presidente del Consorzio Etna Doc, Francesco Cambria (foto). In fiera l’Etna Doc ha portato 50 aziende del Consorzio in un’area collettiva riservata molto partecipata. L’Etna è stato poi protagonista di ’Se tu togli il vino all’Italia. Un tuffo nel bicchiere mezzo vuoto’, una ricerca dell’Osservatorio Uiv-Vinitaly e Prometeia che ha valutato l’impatto economico e sociale del vino nel Belpaese.