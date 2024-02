La nuova idea di Florim. Ecco l’Essential Mood amico dell’atmosfera

Colori morbidi e polverosi che ricordano la matericità delle resine donano continuità visiva agli ambienti interni ed esterni e li trasformano in piacevoli e rilassanti luoghi di relazione. Rivolta all’interior design, agli ambienti residenziali e commerciali – indoor e outdoor – la collezione Essential Mood di Florim sposa atmosfere calde e senza tempo, frutto di un approccio sostenibile e virtuoso, facendo parte del progetto CarbonZero-.

Il design di Essential Mood è caratterizzato da superfici fluide, materiche e tutta massa che si estendono senza confini favorendo lo scorrimento armonioso tra gli spazi e il dialogo costante tra l’ambiente e le persone che lo abitano. I luoghi si offrono come rifugio rassicurante, come cornice accogliente in cui essere protagonisti.

Rivolta all’interior design, agli ambienti residenziali o commerciali, la collezione sposa atmosfere calde e senza tempo in cui trovare energia e sintonizzarsi con il mondo circostante. Spazi dai colori neutri e confortanti, ed elementi naturali si incontrano in una progettazione che proclama la cura di sé e delle esperienze rigeneranti come necessità, anche per le future generazioni.

Essential Mood nasce da un approccio sostenibile e virtuoso e fa parte di CarbonZero-, le superfici Climate Positive di Florim che riducono le CO2 in atmosfera. Esse vanno infatti oltre l’impatto zero perché compensano più CO2 di quella emessa durante il loro ciclo di vita.