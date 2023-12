La Morante diventa Alda

È l’Alda Merini poetessa che parla la lingua senza tempo della ricerca d’amore, e non l’Alda Merini “pazza“, eccessiva, la protagonista di Folle d’amore di Roberto Faenza, con Laura Morante, ieri al Torino Film Festival e sui canali Rai nel prossimo febbraio. "Alda è amata con dolcezza e curiosità anche da chi non frequenta la poesia – ha detto Faenza – ed è per questo, per questa sua bellezza struggente capace di arrivare al cuore, che abbiamo decido di fare il film, per farla conoscere come donna, madre, moglie, persona innamorata e ferita. Certo, la sua storia è anche la storia di un disagio mentale, ma la Merini è molto di più. Una donna che ha saputo curarsi con la parola, e che mai ha smesso di cercare l’amore".