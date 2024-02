La leggenda di Anita vista da Brizzi

Enrico Brizzi, autore a vent’anni del bestseller Jack Frusciante è uscito dal gruppo (1994), torna in libreria per raccontare la vita straordinaria di Anita Garibaldi, figura leggendaria a lungo messa in ombra da quella ben più celebrata del suo compagno d’amore e di lotta, Giuseppe Garibaldi. Ragazza rivoluzionaria e donna combattente, capace di unire popoli e mondi in nome della libertà, la sua vicenda umana viene ripercorsa nel libro La leggenda di Anita che uscirà il 27 febbraio per Ponte alle Grazie. "Era la capacità di spegnere la paura che faceva la differenza, non la natura maschile o femminile" dice Brizzi. Ana Maria Ribeiro da Silva conobbe Garibaldi in Brasile e condivise con lui un sogno rivoluzionario.