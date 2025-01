L.A., fuoco cammina con Lynch: i roghi possibili concause della morte

La rivista online Deadline ha reso noto che la scomparsa di David Lynch, 78 anni, avvenuta giovedì 16 potrebbe essere collegata agli incendi che hanno colpito Los Angeles. Come reso noto dallo stesso Lynch in più di un’occasione, il regista era alle prese con una grave forma di enfisema, tale da obbligarlo a ricorrere all’ossigeno supplementare per camminare.

Secondo una fonte a lui vicina, le condizioni del cineasta sarebbero peggiorate di recente. I roghi che hanno devastato Los Angeles hanno interessato anche la zona della sua abitazione e per questo motivo sarebbe stato costretto a sfollare. Dopo il trasferimento in un’altra casa, le sue condizioni di salute si sarebbero aggravate. La famiglia non conferma tali ipotesi. Invita invece ufficialmente i fan a una meditazione trascendentale globale per ricordarlo. oggi: "lunedì 20 gennaio, quando sarebbe stato il suo 79° compleanno, alle 12:00 PST per 10 minuti".