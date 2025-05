Premio in memoria di Mattia Torre

Nasce il premio Mattia Torre per promuovere i talenti under 35. Presentato ieri al Polo del cinema e dell’audiovisivo della Regione Lazio, il riconoscimento in memoria del commediografo e regista (Boris, La linea verticale, Figli) morto nel 2019 a soli 47 anni è, come ha affermato dal cineasta Giacomo Ciarrapico, "un modo per incoraggiare i ragazzi a non aver paura di affrontare una carriera non semplice". Entro il 31 luglio di quest’anno si potrà quindi presentare un’opera inedita in lingua italiana (racconti e monologhi umoristici, di satira di costume e sociale). La premiazione si svolgerà nel corso di una due giorni dedicata a Torre, il 3 e il 4 ottobre, al Teatro dell’Unione di Viterbo.