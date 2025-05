Premio Speciale al Maestro Tornatore

Va a Giuseppe Tornatore (68 anni) il Premio Speciale Cinecittà David 70: il riconoscimento sarà assegnato mercoledì 7 maggio nell’ambito della cerimonia di premiazione della 70ª edizione dei David di Donatello (in diretta su Raiuno). "Per celebrare il cinema italiano, un Premio Speciale a un artista che tanto con le sue opere ne ha trasmesso la magia e il fascino nel mondo", ha affermato la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni. Un cineasta dal "talento sconfinato": ben 11 sono infatti i trofei che il regista ha conquistato nella sua carriera. Cinecittà è stata la casa dei suoi sogni e di alcune fra le sue più avventurose immagini. "Le storie raccontate da Tornatore – ha aggiunto Borgonzoni – hanno conquistato un pubblico internazionale e alimentato in intere generazioni la passione per il cinema".