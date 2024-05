La Francia “invasa“ dai fan Usa . Effetto Taylor Swift a Parigi

È partita ieri sera da Parigi – dalla Défense Arena – la tournée europea di Taylor Swift, con 300.000 spettatori attesi nelle sei date in programma, 4 a Parigi e 2 a Lione. La tournée The Eras Tour – che toccherà moltissime città europee fino ad agosto – prevede poi due tappe in Italia, a Milano, il 13 e 14 luglio a San Siro.

I biglietti in Francia sono sold out da mesi, gli organizzatori non credevano ai loro occhi quando sono andati a ruba 8.000 “pacchetti Vip“ a 1.500 euro, 2.000 per i palchi. Qualcosa di mai visto, hanno detto i gestori della Défense Arena, anche considerando il numero inedito di fan Usa che non hanno badato a spese per assicurarsi un posto. Il record precedente dei “pack Vip“ in Francia era di Céline Dion, che aveva fissato i prezzi a 850 euro. Senza precedenti anche l’afflusso di fan della cantante negli hotel vicini al luogo dell’esibizione: a Lione si è registrato un aumento del 220% dei prezzi delle camere. Il 30% degli spettatori – sia a Parigi sia a Lione – è rappresentato da stranieri venuti appositamente per il concerto, soprattutto americani, attirati anche dal sistema a prezzo fisso dei biglietti in Europa mentre negli Stati Uniti i costi del tagliando aumentano in funzione della domanda, arrivando fino a 1.000 euro l’uno.