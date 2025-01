Kate Middleton: il cancro è in remissione. “Ma tornare alla normalità è dura”

Roma, 14 gennaio 2025 – Buone notizie per Kate Middleton. È la stessa principessa del Galles ad annunciare su Instagram che il cancro per cui è stata operata lo scorso gennaio è in remissione. Attraverso i canali social della famiglia reale, Kate ha colto l’occasione per ringraziare il Royal Marsden Hospital, dove è in cura dallo scorso anno.

Un pensiero rivolto soprattutto al personale sanitario e a tutti quelli che sono stati vicini a lei e William in un momento così delicato. "È un sollievo essere in remissione e rimanere concentrata sulla guarigione - ha scritto Kate – . Come chiunque abbia avuto a che fare con una diagnosi di cancro sa, serve tempo per adeguarsi a una nuova normalità. Sono comunque impaziente per l'appagante anno che abbiamo davanti. C'è così tanto per guardare avanti".

Catherine, principessa del Galles, con Rebecca Mendelhson durante la sua visita a sorpresa al Royal Marsden Hospital di Londra (Ansa)

La principessa allega al post la foto della visita di oggi a sorpresa al Royal Marsden Hospital, dove ha potuto parlare con chi come lei sta vivendo un'esperienza di malattia. Per Kate ora l’obiettivo, tutt’altro che semplice, è il ritorno alla normalità. "Pensi che il trattamento sia terminato e che puoi riprendere a lavorare e tornare alla tua vita di tutti i giorni, ma è comunque una vera sfida", ha affermato la principessa.

Come spiega la Bbc online, quello di oggi è stato per Catherine l'impegno reale in solitaria più significativo dopo la fine dei trattamenti.

La principessa ha confidato a una donna sottoposta a chemio: "È davvero dura...è uno choc...tutti mi dicevano: 'Per favore, mantieni un atteggiamento positivo, fa davvero la differenza'".

Alla domanda su come si sentisse, Catherine - che questa volta arrivava nella struttura come visitatrice e non come paziente - ha risposto di stare bene, ma ha ribadito: "A volte dall'esterno pensiamo tutti che hai finito il trattamento e torni alle cose. Ma è dura tornare alla normalità".

Fra abbracci e strette di mano, la principessa ha poi detto a una donna: "Mi dispiace. Vorrei poter fare di più per aiutare". "Volevo venire e mostrare il mio sostegno per lo straordinario lavoro che si sta svolgendo qui e per coloro che stanno affrontando un trattamento e stanno attraversando un momento così difficile", ha spiegato sincerandosi che la donna stesse bene. "C'è luce alla fine del tunnel – ha concluso – ti auguro buona fortuna. Sei in ottime mani".

È passato quasi un anno esatto da quando sono stati rivelati per la prima volta i problemi di salute della principessa, con l'annuncio, lo scorso gennaio, di un intervento chirurgico addominale.

Quindi il video in cui a marzo spiegava di essere nelle prime fasi della terapia contro il tumore, mentre a settembre ha pubblicato un nuovo estratto in cui affermava che la chemioterapia era terminata. Dopo la fine della cura è gradualmente tornata a partecipare a eventi pubblici, il che è stato visto come segnale positivo. Fino a oggi, con il suo primo grande impegno del 2025.