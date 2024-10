Kanye West e Bianca Censori in crisi: aria di divorzio per la coppia degli scandali

Roma, 8 ottobre 2024 – Sembrerebbe esserci un divorzio all’orizzonte per Kanye West e Bianca Censori. Dopo poco meno di due anni di matrimonio, la coppia sembra star attraversando un periodo particolarmente difficile, riporta TMZ.

Secondo le fonti del magazine statunitense – persone che conoscono direttamente West e Censori – i due si sarebbero separati qualche settimana fa e la designer starebbe per volare in Australia per passare del tempo con la sua famiglia dopo la rottura. Da parte sua Ye sarebbe intenzionato a divorziare e trasferirsi a Tokyo, dove si trova in questo momento per lavorare al suo nuovo album. Non ci sono notizie riguardo al motivo della rottura.

Nelle ultime settimane, il rapper è stato visto in diverse occasioni pubbliche senza Censori. La coppia è stata fotografata per l'ultima volta il 20 settembre, con la designer che indossava uno dei look vedo-non vedo caratteristici delle sue uscite con il marito.

Kanye West e Bianca Censori si sono sposati a dicembre 2022 a Palo Alto, in California, con una cerimonia di nozze segreta e la loro relazione è stata resa pubblica solo qualche tempo dopo. I due si sono conosciuti perché Censori era l’architetta del rapper e produttore.

La coppia è diventata nota per i look che sfoggiava nelle uscite, che hanno creato scandalo in diverse occasioni, con la designer che indossava spesso capi aderenti e trasparenti, senza biancheria intima e il rapper invece spesso coperto da capo a piedi. Fin dalle prima apparizioni pubbliche della coppia, sui social sono circolate teorie sulla presunta manipolazione di West nei confronti di Censori, che – secondo gli utenti – avrebbe cercato di trasformarla in un ‘clone’ dell’ex moglie Kim Kardashian.