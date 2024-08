Kamala Harris e Taylor Swift, cosa le unisce

Non sarà più Joe Biden ad essere in corsa per la Casa Bianca, bensì Kamala Harris. Colei che era la vicepresidente degli Stati Uniti D’America, oggi, rappresenta un possibile futuro per l’America. L’ex procuratrice si scontra con Donald Trump, infiammando il voto, tra scenari che sembrano dare in rimonta il partito democratico rispetto a quello repubblicano. Il voto ci sarà a novembre e accanto a lei, nel ruolo di vice, è stato scelto e nominato Tim Walz. La candidatura della Harris ha già portato diversi endorsement da parte di celebrità, in prima linea contro l’ipotesi di un capitolo 2 con Donald Trump Presidente degli Usa. E, in questi giorni, è attesa anche la presa di posizione di Taylor Swift, considerata come un’influenza importante per il voto.

Kamala Harris, arriva il sostegno pubblico di Taylor Swift?

Taylor Swift, in queste settimane, è impegnata con il suo tour, tra tappe sold out a Milano e anche, purtroppo, tre live cancellati a Vienna dopo le indagini che hanno portato all’arresto di tre giovani accusati di aver pianificato un sanguinoso attentato durante una delle date in Austria. Attualmente, tra immagini caricate sui social delle sue tappe, e ringraziamenti al pubblico sempre fedele a lei da decenni, la cantante non ha però ancora espresso il suo sostegno a Kamala Harris. O almeno non esplicitamente. Nei giorni scorsi ha fatto chiacchiera uno scatto, pubblicato su Instagram, dove in primo piano si vedeva la Swift sul palco di Varsavia e, alle sua spalle, una ballerina, ripresa in lontananza, che aveva le fattezze e la postura tipica di Kamala Harris nelle sue numerose apparizioni pubbliche. Capelli lunghi fino alle spalle, braccio sinistro alzato come a salutare la folla. Caratteristiche fisiche che hanno immediatamente collegato quell’ombra a un silenzioso – e iniziale – appoggio alla Harris. Del resto questo non sorprende. Da sempre a favore dei diritti sociali di chiunque, la Swift ha evidenziato più volte l’importanza del “girl power”, del potere delle donne. La Harris come Presidente sarebbe la consacrazione di questo pensiero. C’è, quindi, molta attesa, per una sua dichiarazione pubblica. Si pensa che possa arrivare entro fine agosto. E le aspettative sono elevate poiché, visto il successo della popstar, in molti sono convinti che possa influenzare il voto degli americani. O almeno, di centinaia di migliaia di loro. Quando Joe Biden era candidato (e venne eletto), la Swift aveva sostenuto apertamente la sua candidatura. E sui social aveva – chiaramente – ammesso che faceva il tifo per l’uomo e per la sua vice, Kamala Harris. Oggi, la corsa in solitaria e protagonista della Harris, sembra racchiudere una scontata conferma dell’appoggio totale della cantante. Arriverà l'endorsement ufficiale? In comune, la Swift e la Harris hanno anche l’amore per i gatti. Swift si è spesso fatta immortalare con i suoi animali e si è definita una “lady cat” (o gattara), con orgoglio. Kamala, nel 2021, venne definita “gattara senza figli” dal compagno di corsa di Trump, JD Vance. Infine, su TikTok, numerosi fan della Swift hanno paragonato la Harris alla cantante, definendola nella sua “Reputation” era”. L’album fu pubblicato da Taylor nel 2017 per rispondere apertamente alle critiche che le venivano fatte. Fu un successo assoluto. Per molti, l’arrivo della Harris al posto di Biden ha assicurato una sferzata di repliche al vetriolo e pungenti nei confronti delle accuse e delle critiche destinate al suo partito politico. La Harris risponde, mettendoci la faccia, e senza aver paura di esporsi. E anche qui, torniamo al già citato “girl power”. E ad un altro punto in comune tra le due...