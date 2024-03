Justin Timberlake, il 15 marzo esce il nuovo album ‘Everything I thought it was’

Sono passati sei anni dall’uscita dell’ultimo album di Justin Timberlake. Ora la star torna alla ribalta nella discografia con un nuovo disco di inediti dal titolo ‘Everything I Thought it Was’ (RCA Records/Sony Music). Le nuove canzoni di Timberlake usciranno il 15 marzo.

Nuovo album

Ecco quali brani fanno parte di ‘Everything I Thought it Was’: - ‘Memphis’ - ‘F**kin’ Up The Disco’ - ‘No Angels’ - ‘Play’ - ‘Technicolor’ - ‘Drown’ - ‘Liar’ (ft. Fireboy DML) - ‘Infinity Sex’ - ‘Love & War’ - ‘Sanctified’ (ft. Tobe Nwigwe) - ‘My Favourite Drug’ - ‘Flame’ - ‘Imagination’ - ‘What Lovers Do’ - ‘Selfish’ - ‘Alone’ - ‘Paradise’ (ft. *NSYNC) - ‘Conditions’ Il singolo ‘Selfish’, rilasciato da poco, è entrato presto nella classifica Top 20 dell’Airplay. Il video del singolo, con la regia di Bradley J. Calder (già noto per le sue collaborazioni con SZA e Tinashe, per esempio), mostra un’immagine dura e sincera dell’artista e lo mette a nudo anche come persona.

Curiosità

Justin Timberlake è un artista a tutto tondo e un imprenditore. - Il suo nome completo è Justin Randall. - I suoi primi passi nello spettacolo sono stati nello show ‘Star Search’. - Poi Timberlake ha recitato nella serie di Disney Channel ‘The New Mickey Mouse Club’. - Alla fine degli anni Novanta a finanziare il lancio della boy band NSYNC è stato Lou Pearlman. - Finora ha venduto più di 54 milioni di album e 63 milioni di singoli a livello planetario. - A questi risultati vanno aggiunti agli oltre 70 milioni di dischi che Timberlake ha al suo attivo per il periodo in cui era la voce principale del gruppo NSYNC. - Nella sua carriera ha vinto 10 Grammy Awards. - Da 17 anni sta insieme alla collega Jessica Biel, con la quale ha avuto due figli di nome Silas e Phineas. - Mesi fa, si era parlato di un momento di crisi nella coppia in concomitanza con l’autobiografia-scandalo di Britney Spears. Una maretta che, ammesso si fosse insinuata tra la coppia, è stata poi superata. Tra i due, ora, sembra tornato il sereno. - Timberlake e Biel si sono sposati nel 2012 a Savelletri, in Puglia. - Un’altra sua ex storica, a parte la Spears, è Cameron Diaz, sua fidanzata nei primi anni Duemila. - Ha recitato in diversi film, come ‘Bad Teacher – Cattiva maestra’ e ‘Amici di letto’. - Ha creato una fondazione che sostiene e promuove la musica nelle scuole. - Oltre a un’etichetta discografica, Justin Timberlake ha lanciato un brand di moda e alcuni ristoranti.