Le uscite musicali del 15 marzo: Tananai, Vasco Brondi, Cosmo e Justin Timberlake

La musica italiana domina questa settimana di novità discografiche. Tananai, Vasco Brondi, Cosmo e Bugo sono tra i protagonisti delle pubblicazioni di questo venerdì. Spazio, però, anche per il primo disco di Justin Timberlake dopo sei anni di silenzio, per il rap della superstar Cardi B e per il rock di Black Crowes e Dandy Warhols. Veleno è il nuovo singolo di Tananai. Al centro del brano il racconto di un amore tormentato, da cui l’artista fatica ad allontanarsi. Il pezzo è il primo pubblicato per l’etichetta Capitol Records. Il cantautore promuoverà il brano nel tour autunnale che lo vedrà calcare i palchi dei palasport italiani. Vasco Brondi si è ormai lasciato alle spalle l’epoca delle Luci della Centrale Elettrica, dando alla luce il suo secondo disco da solista. Intitolato Un segno di vita, l’album viene descritto come un diario di lavorazione, in cui trovano spazio fuochi da custodire e le storie di chi ha tutto contro. Tra i brani del disco anche Fuoco dentro, in cui l’artista duetta con Nada. Dopo tre anni Cosmo torna a far ballare i suoi fan con Sulle ali del cavallo bianco. L’album è caratterizzato da sonorità pop elettroniche che uniscono i suoni della contemporaneità al sentimento della canzone italiana. Tra i temi dell’album la libertà individuale e l’amore. Il producer Not Waving ha collaborato alla realizzazione del disco, che include il singolo Troppi forte. Everything I thought I was è il nuovo disco di Justin Timberlake, il primo in sei anni. Il titolo del disco è stato ideato da un amico del cantante, che ha descritto l’album come ciò che ci si aspetta dalla musica di Timberlake. Tra i pezzi del disco anche Selfish e Drown, in cui l’artista unisce l’RnB da classifica che lo contraddistingue a delle sonorità elettro pop. Dopo l’annuncio a sorpresa su Tik Tok, la rapper Cardi B pubblica il nuovo singolo Enough Miami. La superstar americana torna in pista con un pezzo che descrive come l’inizio di un anno che si preannuncia scoppiettante. A febbraio l’artista aveva annunciato il brano con delle locandine sparse in giro per Miami, in cui veniva data per dispersa. L’album Per fortuna che ci sono io è il modo in cui Bugo reagisce agli eventi mediatici che l’hanno visto protagonista negli ultimi anni. Il disco è un inno alla vita e alla lotta, in cui l’artista torna a raccontare la sua personale idea di rock and roll, con delle sonorità che ricordano i suoi esordi. A otto anni dalla scomparsa del rapper Primo Brown, i Cor Veleno portano avanti la loro storia con il disco Fuoco Sacro. Il collettivo guidato da Grandi Numeri, DJ Squarta e Gabbro torna in pista con un progetto dedicato ai cinquant’anni dell’hip hop. Tra le tante collaborazioni spiccano quelle con Fabri Fibra, Willie Peyote, il Colle Der Fomento e Inoki. In seguito all’ennesima riconciliazione tra i due fratelli Robinson, tornano in pista i Black Crowes. Happiness Bastards è il nuovo album del gruppo, che ripercorre le sonorità southern rock che hanno reso celebre la band a livello internazionale. Tra i pezzi anche la ballata country rock Cross your fingers. Nuovo album, intitolato Rockmaker, per i Dandy Warhols, che mescolano il rock alternativo a sonorità più heavy e shoegaze. Nel disco ci saranno diversi ospiti illustri come l’iconico chitarrista dei Guns n’ Roses Slash, Debbie Harry dei Blondie e Black Francis dei Pixies. Tra i brani del disco anche Danzig with myself e The summer of hate.