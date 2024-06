Arrestato Justin Timberlake: alla guida in stato di ebbrezza. Ecco cosa è successo

Roma, 18 giugno 2024 – Justin Timberlake è stato arrestato perché fermato alla guida in stato di ebbrezza. La popstar stava rientrando a casa dopo una cena con amici a Sag Harbor (New York), quando con la sua auto ha saltato uno stop, a poca distanza dall’hotel in cui aveva passato la serata. Una pattuglia della polizia, ferma nelle vicinanze, ha notato l’infrazione avvenuta intorno a mezzanotte e mezza di lunedì ed è partita all’inseguimento del veicolo, come riportato da fonti interne alla polizia citate dal sito TMZ. Il cantante ha sbandato con la macchina prima di arrestare la corsa. A quel punto gli agenti lo hanno intimato di scendere dal veicolo. Timberlake, sempre secondo le stesse fonti, non si sarebbe sottoposto all’alcol test e all’etilometro. Inoltre, anche gli amici della star, avvicinatesi al luogo del fermo a poca distanza dall’hotel, avrebbero assistito al momento dell’arresto per guida in stato di ebrezza. Timberlake sarebbe rimasto in custodia fino ad oggi, quando è stato rilasciato ma senza il pagamento della cauzione. Il cantante dovrà presentarsi in tribunale il prossimo 26 luglio.

Intanto, questo venerdì è atteso sul palco di Chicago dove presenterà il suo nuovo album.