Jovanotti annuncia "Palajova": date e biglietti

Roma, 27 maggio 2024 - Jovanotti torna ad esibirsi in concerto con il nuovo tour indoor "Palajova". Dopo anni di attesa, il popolare cantautore italiano svela le prime tappe di questo atteso evento musicale, che prenderà il via il 4 marzo 2025 da Pesaro. Questo tour segna il ritorno di Jovanotti nei palasport, a sette anni di distanza dall'ultimo tour di questa portata.

L'annuncio ufficiale è arrivato oggi 27 maggio 2024, confermando quanto anticipato dai recenti spoiler. Le prime 21 date del tour prodotto da Trident Music sono in programma tra marzo e aprile 2025 nei principali palasport italiani che per l’occasione diventeranno PalaJova.

Le date

Pesaro, Vitrifrigo Arena – 4 e 5 marzo

Milano, Unipol Forum – 11, 12, 14, 15, 17 e 18 marzo

Zurigo, Hallenstadion – 20 marzo

Firenze, Nelson Mandela Forum – 22, 23, 25 e 26 marzo

Bologna, Unipol Arena – 3 e 5 aprile

Torino, Inalpi Arena – 9 e 10 aprile

Roma, Palazzo dello Sport – 22, 23, 25 e 26 aprile

Biglietti: prevendite

Per i fan ansiosi di assistere a questo imperdibile spettacolo, le prevendite dei biglietti per il "Palajova Tour 2025" saranno disponibili a partire dalle ore 14:00 di giovedì 30 maggio, sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.

L’annuncio ufficiale

L’ annuncio arriva dopo un periodo di pausa forzata per Jovanotti, a seguito di un incidente in bicicletta avvenuto nel luglio 2023 mentre si trovava in vacanza a Santo Domingo. Dopo aver rassicurato i suoi fan sul suo stato di salute attraverso una diretta su Instagram nel settembre dello stesso anno, il cantante aveva annunciato il rinvio del tour previsto per il 2024. L'ultima data del precedente "Jova Beach Tour" risale al 10 settembre 2022, all'aeroporto di Bresso, Milano.