PalaJova, Jovanotti torna in concerto dal vivo

Jovanotti torna ad esibirsi sui palchi dal vivo. Dopo aver dovuto annullare il Jova Beach Party nel 2024 a causa delle conseguenze dell'incidente occorsogli il 15 luglio 2023 a Santo Domingo, ora ecco l'annuncio che fa sognare i fan: Lorenzo Cherubini torna sul palco.

E sarà Jovanotti in persona a tornare live, questa volta. Dopo lo show 'Sbam' del Jova Beach Party, che anche nell'estate che sta per cominciare sarà su diversi palchi in tutta Italia, nel 2025 toccherà a Lorenzo Cherubini partire di nuovo in tour.

Un tour atteso, un tour che in tanti hanno temuto potesse essere rimandato di molto tempo, vista la lunga riabilitazione alla quale il cantautore ha dovuto sottoporsi dopo l'intervento chirurgico per sistemare i danni causati dalla caduta in bicicletta a Santo Domingo.

E invece ecco l'annunci dato dallo stesso Jovanotti sui social network questa mattina: nel 2025 si torna in tour. In che modo? Non con un Jova Beach Party, ma con delle date più "raccolte".

Partirà infatti nel 2025 - date e biglietti sono ancora top secret, ma probabilmente tutto si chiarirà nei prossimi giorni - il PalaJova 2025. Ovvero, appunto, il tour nei palazzetti di Jovanotti. Un tour senza dubbio più raccolto rispetto ai vari Jova Beach Party, ma non per questo con meno energia. Anzi, ce ne sarà sicuramente di più visto l'anno e mezzo di stop forzato.