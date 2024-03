Jon Bon Jovi "spera di tornare in tournée" dopo essersi ripreso da un intervento chirurgico alle corde vocali. Lo fa sapere la rockstar americana che ha ammesso di non sapere "se ci sarà un tour". Lo riporta il New York Post. Il cantante 62enne ha rivelato di essere reduce da un’operazione impegnativa, spiegando che al momento non se la sente di tornare sui palchi.