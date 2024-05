Jennifer Lopez e Ben Affleck, aria di divorzio… di nuovo

Jennifer Lopez e Ben Affleck a un passo dal, nuovo, divorzio? Le voci di una crisi fra la cantante e l'attore si rincorrono ormai da mesi, ma adesso si starebbe parlando proprio di divorzio. Se è vero che "certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano" è anche vero che i motivi per i quali due persone non vanno così tanto d'accordo da scegliere di separarsi potrebbero tornare.

E infatti eccoci qui: oltre vent'anni dopo il loro primo incontro, si parla di nuovo di Jennifer Lopez e Ben Affleck. E della possibilità che si separino. La cantante e l'attore si erano sposati nel 2022, quindi la loro unione se la separazione fosse confermata sarebbe durata meno di due anni.

In realtà si erano conosciuti nel 2001 e sposati subito dopo. Nel 2003, però, era arrivato il divorzio. Nel mezzo figli e altre unioni matrimoniali, da entrambe le parti. L'annuncio del loro ritorno di fiamma aveva fatto sognare milioni di fan in tutto il mondo: i "Bennifer" erano tornati. Ma la gioia starebbe per finire: Ben Affleck e Jennifer Lopez sono apparsi spesso lontani ultimamente e neppure al Met Gala i due erano insieme.

Nessuno dei due ha, inoltre, mai smentito le voci di una crisi all’interno del matrimonio. C’è chi dice che Ben Affleck avrebbe persino già lasciato la casa nella quale viveva con la moglie. Troppi indizi, che per molti significano una prova concreta dell’imminente divorzio.