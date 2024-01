Invincibile attrazione per le marionette

Palazzo Magnani di Reggio Emilia ha riaperto le porte con la nuova mostra dal titolo ’Marionette e Avanguardia. Picasso, Depero, Klee, Sarzi’, dedicata al teatro di figura europeo in connessione con il lavoro di Otello Sarzi (in foto) a Reggio Emilia. Curata da James Bradburne e aperta fino al 17 marzo, affascina i visitatori più giovani e accresce lo stupore degli adulti, per cui marionette e burattini rimangono ancora oggi una forma di teatro che rende labile la divisione tra palco e mondo, arte e vita.