Incontri in treno fra due concerti Viaggiando in treno da Mosca a San Pietroburgo, l'autore racconta una scena di vita quotidiana: due ragazze russe che ridono e commentano in russo, mentre lui cerca di spiegare loro il successo dello spettacolo della sera prima. Una vita particolare che lui sente di non aver scelto, ma che è stata scelta da lei.