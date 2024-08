In cammino tra arte e fede. Sulle orme di padre Fortunato

È giunto alla settima edizione il programma di Raitre In Cammino - tra arte e fede condotto da padre Enzo Fortunato e Giulia Nannini, scritto da Paola Miletich con la regia di Marco Capasso. e da oggi al 2 settembre alle 15.10, ogni lunedì, andanno in onda cinque puntate inedite alla scoperta di luoghi di fede, cultura e arte, un viaggio tra Pompei, Venezia, Costiera Amalfitana, Castel Gandolfo, Assisi e il Parco Nazionale del Vesuvio. "Riparte In Cammino e per questa edizione vi guideremo in un viaggio straordinario alla scoperta di luoghi di incomparabile bellezza, dove ogni passo si trasforma in meta e approdo. Vorremmo che i cammini proposti diventino tra le destinazioni preferite dagli italiani. Il recente aumento di camminatori ci riempie di speranza. San Francesco e San Pietro stessi erano camminatori che esploravano il mondo e gli uomini che incontravano", ha sottolineato padre Enzo Fortunato.