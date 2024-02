Il total look firmato Cult al Museo della Scienza

Cult ha debuttato in passerella a Milano con la collezione FW 24-25 ed è stato protagonista, al Museo della Scienza e della Tecnologia, di uno show caratterizzato dal mood rebel rock che lo contraddistingue, icona di un’estetica unconventional. "Il debutto in passerella è molto più di una sfilata. È l’inizio di un nuovo capitolo, un momento cruciale per consolidare la posizione tra i brand pret-à-porter", ha detto Massimiliano Rossi, direttore generale di Zeis Excelsa, che ha in portfolio il brand.