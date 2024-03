È un ritorno in scena all’insegna della totale immersione della poetica musicale, tra canzone d’autore e un rinnovato senso di band, quello che i La Crus segnano come una nuova tappa del loro viaggio con le canzoni del nuovo album Proteggimi da ciò che voglio, in uscita oggi. Il lavoro discografico firmato da Mauro Ermanno Giovanardi, Alex Cremonesi e Cesare Malfatti apre le porte ad una nuova fase del gruppo che ha scritto già pagine importanti per la musica italiana dagli anni ’90 in poi. L’album è composto da dieci brani e il titolo è ispirato all’opera dell’artista Usa Jenny Holzer Protect me from what I want.

"I pilastri di questo lavoro – spiega Giovanardi – sono il suono e l’anima dei La Crus, le nostre esperienze degli ultimi 15 anni di progetti solisti. Certi lavori hanno bisogno di una precisa congiunzione astrale, specie quando ci si ritrova dopo tanto tempo e modi e sguardi sono diversi".