Il sistema doccia ideale con i consigli di Grohe. Scacco in tre mosse

A incasso o a vista, compatti o extra-large, essenziali o accessoriati: l’universo dei sistemi doccia è vasto e variegato e per scegliere quello che più si addice alle proprie esigenze bisogna stabilire delle priorità. Secondo una recente indagine condotta da Opinion in cinque paesi europei per conto di Grohe – brand leader globale nel settore idrotermosanitario – la qualità mette tutti d’accordo, attestandosi come primo criterio di scelta. In linea con la media europea, dallo studio emerge infatti che il 73% degli italiani la mette al primo posto, seguita dal prezzo (60%) e dalle funzioni (55%). Le differenze rispetto al resto degli altri paesi arrivano scendendo dal podio. Se nella classifica europea design e sostenibilità conquistano ex equo il quarto posto con il 31% delle preferenze, per gli italiani l’estetica vince sulla sostenibilità, rispettivamente con il 34% e il 28% delle scelte.

Per orientarsi nell’ampia gamma di design e caratteristiche disponibili, Grohe offre tre semplici consigli per la scelta del sistema doccia ideale. Prima di iniziare qualsiasi progetto di rinnovamento della zona doccia, è fondamentale stabilire un budget realistico. Da considerare ci sono non solo il costo del sistema doccia stesso ma anche le spese accessorie come l’installazione, la manodopera e gli eventuali lavori di preparazione necessari. Inoltre il sistema doccia deve essere coerente con il resto del bagno per ottenere un look uniforme e coordinato. Infine va considerata la scelta delle funzioni che è fondamentale per dare forma all’esperienza doccia ideale.