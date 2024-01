Il pesce ’sartoriale’ di chef. Giaffreda

Niccolò Giaffreda ha il talento dello chef di successo e l’età giusta per disegnarsi una prospettiva di eccellenza. L’eccellenza che riesce a raccontare bene nei suoi piatti, dove la cura, la qualità e l’armonia dei sapori raccontano bene la sua giovane età e la sua voglia di misurarsi con il nuovo. Con il buono.

Niccolò ti accoglie nel suo ristorante il ‘Diverso’, nella zona centrale di Firenze. Ambiente soft, perfettamente adattabile a ogni tipo di cena, dove insieme a un vino scelto in mezzo a una enoteca a cinque stelle e assaporato pesce da sapori ora esotici, ora di casa, si può parlare nella giusta intimità e armonia.

La location del ‘Diverso’ fotografa esattamente quello che Giaffreda vuole far provare con i suoi piatti. Un albero con rami dolci e stilizzati occupa il centro e il soffitto del locale rendendolo suggestivo e ‘caldo’. Il tavolo, esclusivo, davanti alla cucina presenta una cartolina dove lo chef è al centro e ti regala l’arte e la dolcezza con cui si inventa sapori e portate.

Del resto lo slogan del ‘Diverso’ si appoggia più sulla definizione delle sensazioni che propone che su frasi dettate alla conquista del cliente. ‘Diverso’ e chef Giaffreda sono lì per "regalarvi gioia, emozioni, esperienze".

La storia e il curriculum di Niccolò sono segnate da tappe fondamentali in una crescita professionale che corre verso successi importanti. La scuola di settore e poi gli anni a lavoro al ristorante Cestello, seguiti da quelli nella cucina del Four Seasons. Piatti, idee e innovazioni se le porta dentro lo chef fiorentino che però vuole, sceglie e decide di fare da solo. Di scommettere che i suoi piatti e le sue invenzioni possono essere l’immagine di una Firenze nuova. Che ama la cucina nuova e punta su gusti di ieri, di oggi e soprattutto di domani.

Il pesce, dalla ricerca di una materia prima unica nella sua eccellenza. Il crudo, come fiore all’occhiello, in una serie di portate definite da colori e sapori e poi l’attenzione che raggiunge la perfezione nel disegnare piatti che accompagnano la serata. Chef Giaffreda ha accanto una squadra di giovani, giovanissimi, aiutanti e sta inventandosi una Firenze che non c’era . Già, perché d’ora in poi tutto sarà assolutamente ‘Diverso’. Parola (e sapori) di Niccolò.