Il parrucchiere dei vip: "Piega di Capodanno in stile red carpet"

Salvo Filetti, fondatore e direttore artistico del Gruppo Compagnia della Bellezza, invita ad affrontare il 2025 con un cambio di look che esprima leggerezza e rinnovamento. "È il momento di darci un taglio", afferma il creativo, suggerendo di lasciare da parte le acconciature elaborate per abbracciare uno stile semplice e sofisticato.

Per Capodanno, Filetti propone una piega wet, facile da realizzare anche a casa, che richiama il fascino del Red Carpet. La piega wet si caratterizza per l’effetto “bagnato”, che dona ai capelli una texture lucida e compatta, creando un risultato estremamente glamour.

Per ottenere l’acconciatura, basta seguire alcuni semplici passaggi: applicare un gel o una mousse a tenuta forte su capelli asciutti o umidi, distribuendola uniformemente con le mani o con un pettine. Definire la riga utilizzando un pettine, si può scegliere una riga centrale o laterale, a seconda del proprio stile e della forma del viso. Infine fissare il look con un velo di lacca a lunga durata. "Questo look è adatto a feste ed eventi, ma è anche una soluzione veloce per chi vuole essere impeccabile senza dedicare troppo tempo all’acconciatura", sottolinea Filetti.

Nei suoi saloni il cambio colore si basa su uno studio approfondito della propria luce naturale, grazie all’innovativa hairfit palette che aiuta a identificare il colore che valorizza al meglio la carnagione e il viso, seguendo quattro “luci” ispirate ai momenti della giornata: aurora (toni chiari e perlacei), giorno (chiari e brillanti), pomeriggio (morbidi e avvolgenti) e notte (profondi e vellutati).

Nicole Fouque