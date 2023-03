"Il futuro? Finalmente può essere femminista"

di Emanuela Abbatecola Futuro. Una parola che sembra non riuscire più a evocare immaginari di possibilità già da diverso tempo, e che è diventata negli ultimi anni sinonimo di rischio, incertezze, catasfrofi ambientali e forse, finanche, nucleari. La crisi economica del 2008, prima, e lo choc della crisi pandemica del 2020, poi, hanno reso evidenti i costi umani del capitalismo neo-liberista globalizzato, nonché la nostra, fino ad allora sottovalutata, vulnerabilità. Alzi la mano chi non aveva mai pensato che le pandemie fossero un problema dei paesi cosiddetti “in via di sviluppo”. A rendere ancora più pesante l’atmosfera oggi, è il perdurare di un’ennesima folle guerra, questa volta vicina a casa nostra, che sembra riportarci a un clima da guerra fredda e da minaccia nucleare che pensavamo ormai relegato al secondo Novecento. Mentre nel Mediterraneo si continua a morire. In questo contesto dagli orizzonti foschi – tuttavia, o forse non a caso – sta accadendo qualcosa di inaspettato. In Italia, nel giro di pochi mesi, alcune donne sono state scelte per ricoprire ruoli apicali sia in politica sia in altri contesti istituzionali chiave. In ordine cronologico: Silvana Sciarra alla Presidenza della Corte Costituzionale (20 settembre 2022); Giorgia Meloni, alla Presidenza del Consiglio (22...