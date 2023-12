Il Diavel dei sogni ispirato alla Batur

Un nuova moto in edizione limitata firmata da Ducati con Bentley. Il modello è quello che prende il nome di Ducati Diavel for Bentley e che è nato dalla collaborazione fra la casa di moto di Borgo Panigale e quella automobilistica inglese. Sarà realizzato in serie numerata e limitata a 500+50 esemplari, quest’ultimi riservati ai clienti Bentley. Sotto la sella batte il motore V4 Granturismo da 1.158 cm3, con una potenza di 168 Cv. Ducati vi ha poi integrato numerosi elementi di stile tipici della supercar Batur.