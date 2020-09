"L'unico modo per sopravvivere è se il branco fa branco": la frase, che viene pronunciata nel trailer di 'I Croods 2: una nuova era', sintetizza la morale di questo sequel, cioè che l'unione fa la forza. Il film uscirà nelle sale cinematografiche italiane a Natale del 2020, nel tentativo di bissare il successo della pellicola del 2013, nonostante le restrizione imposte dalla pandemia di Coronavirus. Il mix di azione, risate e buoni sentimenti è il medesimo di allora, dunque c'è ragione di essere ottimisti.





I Croods 2: una nuova era

Il trailer doppiato in italiano

La trama riprende là dove era terminato 'I Croods': i nostri eroi si sono avventurati ben oltre i luoghi che conoscevano e stanno esplorando un mondo tutto nuovo. Giungono così in una terra rigogliosa: è, che ha messo a punto un sistema avanzato di vita stanziale, con campi coltivati e comode abitazioni (ci sono pure gli ascensori). Il confronto sarà difficile, ma una minaccia esterna renderà tutto decisamente pericoloso e condurrà alla necessità di riconoscere ancora una volta che l'unione fa la forza.Grazie al successo del primo 'I Croods', uscito nel 2013, DreamWorks Animation ha lanciato('I Croods - Le origini', in streaming su Netflix) e poi ha messo in cantiere un nuovo film d'animazione in 3D, che avrebbe dovuto uscire nel 2015. Una serie di disavventure ha portato alla, che ha ritrovato nuova vita solo dopo l'acquisizione di DreamWorks da parte di Universal Pictures. Nel frattempo il gruppo di lavoro è cambiato: gli sceneggiatori e registi originali hanno lasciato il posto a un nuovo regista, l'esordiente(che si è fatto le ossa nel dipartimento animazione della saga di 'Kung Fu Panda'), e a una nuova coppia di scrittori, formata da('The Lego Movie', 'Hotel Transylvania'). Invariato il cast dei doppiatori in lingua inglese, che vede il ritorno di Nicolas Cage, Emma Stone, Ryan Reynolds, Catherine Keener, Clark Duke e Cloris Leachman, ai quali si sono aggiunti Peter Dinklage, Leslie Mann e Kelly Marie Tran.Leggi anche: