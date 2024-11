Lucca Comics & Games ieri sera ha assegnato i suoi premi. Tra questi i Gran Guinigi: miglior fumetto breve Odio l’estate dell’illustratrice e fumettista bulgara che vive da anni in Italia Kalina Muhova (edito da Rulez, autrice e fumetto nelle foto). Il Gran Guinigi per il miglior fumetto seriale è andato a Hirayasumi di Keigo Shinzo (J-POP Manga). Doctor Strange: Alba e Tramonto di Tradd Moore (Panini Comics) ha ottenuto il Gran Guinigi miglior disegno. A Ducks - Due anni nelle sabbie bituminose di Kate Beaton (Bao Publishing) il Gran Guinigi per la miglior sceneggiatura. Il Gran Guinigi alla migliore esordiente va a Valentina Cuny-Le Callet. I premi Yellow Kid sono andati a Taiyo Matsumoto (autore dell’anno) per Tokyo Higoro, a Metax di Antoine Cossé (miglior fumetto) mentre a essere premiato come Maestro del Fumetto è Paolo Eleuteri Serpieri.