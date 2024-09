Gli Imagine Dragons infiammano l'Italia: annunciate due date imperdibili nel 2025. Come e dove acquistare i biglietti

L'attesa è finita per i fan italiani degli Imagine Dragons. La band di Las Vegas, capitanata dal carismatico Dan Reynolds, ha annunciato due concerti esplosivi nel Bel Paese per l'estate 2025. Preparatevi a un'esperienza sonora senza precedenti che farà tremare gli stadi italiani.

Le date da segnare sul calendario

Gli Imagine Dragons porteranno il loro rock alternativo in due stadi italiani: mercoledì 18 giugno 2025 allo Stadio Euganeo di Padova e sabato 21 giugno 2025 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Questi concerti promettono di essere veri e propri eventi epici, con la band pronta a scatenare l'energia che l'ha resa famosa in tutto il mondo.

Biglietti: come e quando acquistarli

I fan più accaniti stanno già fremendo per mettere le mani sui biglietti che saranno disponibili sulle piattaforme di vendita online autorizzate come TicketOne e Live Nation dalle ore 10:00 del 13 settembre 2024. Non sono stai resi noti al momento i dettagli sui prezzi.

Perché non dovete perdervi questo tour

Gli Imagine Dragons sono noti per i loro live esplosivi e coinvolgenti. Con hit come "Radioactive", "Believer" e "Thunder", la band promette uno spettacolo che mescolerà i loro grandi successi con brani del loro ultimo album. Questi concerti negli stadi rappresentano un'occasione unica per vivere l'energia degli Imagine Dragons in un'atmosfera elettrizzante. Che siate a Padova o a Napoli, preparatevi a cantare a squarciagola e a saltare fino all'ultima nota.

Imagine Dragons

Chi sono gli Imagine Dragons: giganti dello streaming e fenomeno musicale globale

Gli Imagine Dragons si sono affermati come una delle band più influenti e ascoltate del panorama musicale contemporaneo. Il loro successo è testimoniato da numeri straordinari sulle piattaforme di streaming, con diverse hit che hanno superato il miliardo di ascolti su Spotify.

Successi stratosferici

Brani come "Believer", "Demons" e "Thunder" hanno ciascuno oltrepassato la soglia dei due miliardi di stream, consolidando la posizione della band ai vertici delle classifiche globali. Altre canzoni di grande impatto come "Bones", "Radioactive", "Whatever It Takes" e "Natural" hanno contribuito a cementare la loro popolarità.

Riconoscimenti e vendite

Il loro successo si traduce in risultati tangibili:

48 dischi di Platino in Italia

5 dischi d'Oro nel nostro paese

Oltre 240 miliardi di stream complessivi

98 milioni di album venduti nel mondo

Una prestigiosa vittoria ai Grammy Awards

Nuove produzioni

Il loro ultimo album "LOOM" promette di aggiungere ulteriore valore alla loro già impressionante discografia. Anticipato dai singoli "Nice to Meet You" ed "Eyes Closed", l'album è destinato a conquistare nuovamente le classifiche.

Esplosivi dal Vivo

Gli Imagine Dragons sono rinomati per le loro performance live cariche di energia. I fan italiani avranno l'opportunità di vivere questa esperienza durante il loro prossimo tour, che includerà non solo i loro grandi successi ma anche i brani del nuovo album.