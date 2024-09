Giovanni Pernice a ‘Ballando con le stelle’: era stato sospeso dall’edizione britannica dopo le accuse di “condotta aggressiva”

Roma, 16 settembre 2024 – L’edizione 2024 di ‘Ballando con le stelle’ non è ancora iniziata, ma l’annuncio dei partecipanti sta già scatenando alcune polemiche. Tra le new entry dell’edizione 2024 ci sarà il ballerino siciliano Giovanni Pernice, già molto conosciuto nel Regno Unito per aver partecipato per diversi anni al programma ‘Strictly Come Dancing’. Una partecipazione interrotta dopo l’edizione del 2023, che l’ha visto al centro di una serie di accuse: l’attrice britannica Amanda Abbington ha incolpato il maestro di ballo di avere un comportamento “crudele e cattivo”, oltre che di averlo mosso delle “minacce”.

Cosa è successo a ‘Strictly Come Dancing’

Nell’edizione 2023 del programma britannico ‘Strictly Come Dancing’, Giovanni Pernice faceva coppia con l’attrice Amanda Abbington, famosa per il suo ruolo nella serie tv ‘Sherlock’. Nel luglio del 2024, la donna ha confessato al tabloid inglese The Sun che il suo partner avrebbe avuto nei suoi confronti un comportamento “non necessario, abusante, crudele e cattivo”. Abbington ha anche aggiunto che temeva delle conseguenze se si fosse lamentata e che il network BBC, su cui andava in onda il programma, conosceva i comportamenti di Pernice.

Un portavoce del ballerino, nel momento in cui sono emerse le accuse, ha dichiarato che l’italiano respinge tutte le accuse e nega qualsiasi accusa di comportamento minaccioso o crudele.

Nell'intervista rilasciata al The Sun, Abbington ha dichiarato di aver deciso di parlare per evitare che quanto accaduto a lei potesse succedere ad altri: “Non sarei stata in grado di vivere con me stessa per le future persone che andranno a quel programma”. L’attrice ha parlato anche di “reazioni estremamente negative e di minacce di morte”.

Giovanni Pernice ha affidato al suo profilo Instagram la sua replica: in un post, il ballerino ha scritto: “Ogni settimana, compaiono sui media storie completamente false che ci riguardano. Come sapete, ho sempre rigettato qualsiasi accusa di comportamento abusante o minaccioso. Le accuse sono semplicemente false”.

Pernice ha aggiunto di aver cooperato pienamente con l’indagine della BBC sulla vicenda. Tuttavia, a seguito della vicenda, la sua partecipazione al programma è stata sospesa.