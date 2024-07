Chi è Furkan Palali, da ‘Terra amara’ a ‘Ballando con le stelle’

Con il passare delle settimane, il cast della nuova edizione di ‘Ballando con le stelle’ si sta delineando sempre più chiaramente. Lo show di Milly Carlucci dovrebbe partire il 28 settembre e sarà trasmesso come sempre al sabato, in prima serata, su Raiuno.

Prime conferme

Giunti quasi alla fine di luglio, i primi nomi ufficiali, per quanto riguarda i prossimi concorrenti che scenderanno in pista nel varietà del sabato sera della rete ammiraglia del servizio pubblico, sono Federica Nargi, Francesco Paolantoni, Nina Zilli, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini e Alan Friedman. Ma sembra ormai fatta anche per Furkan Palali, l'attore turco, noto al pubblico italiano per il ruolo di Fikret Fekeli Yaman nella soap ‘Terra Amara’ su Canale 5. Il suo ingresso nel cast di ‘Ballando con le stelle’ amplierebbe ulteriormente il pubblico che segue lo storico programma.

Chi è Furkan Palali

Classe 1986, alto quasi 2 metri, con alle spalle esperienze nel basket e nella moda, Furkan Palali è stato di recente ospite al Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento. In quell’occasione ha rivelato di aver deciso di investire sul proprio futuro proprio nel nostro Paese. “Sono cinque mesi che studio l’italiano perché sto valutando dei progetti anche qui. Non si può dire ancora nulla, ma sto parlando con alcuni produttori” ha detto Palali. L'attore spera di non rimanere intrappolato nel ruolo di Fikret: “Spero di farmi conoscere con altri personaggi ma, in ogni caso, ricevo sempre tante attenzioni e tanto affetto, e non ho alcuna preoccupazione riguardo al fatto di essere associato al personaggio di ‘Terra Amara’”.

Vita privata

A dicembre del 2023, a ‘Verissimo’, sono stati confermati i rumors che circolavano da tempo sui media turchi su una possibile relazione tra Furkan Palali ed Ezgi Eyuboglu. “Da alcuni mesi c'è qualcuno nella mia vita”, ha dichiarato Palali, confermando poi che si tratta proprio della collega. “Lei rispetta molto il mio lavoro. A volte le dinamiche del mio lavoro possono creare problemi per la mancanza di tempo, ma lei riesce a comprendermi perché fa l'attrice”, ha commentato ancora Furkan.

La Eyuboglu è diventata popolare per il ruolo di Aybige Hatun nella serie ‘The Magnificent Century’. Pensando al futuro, Palali ha espresso il desiderio di diventare papà. È un sogno che l’interprete di Fikret Yaman ha da quando ha recitato il ruolo di padre in una serie. “Ero il papà di una bambina e, a un certo punto, la mamma ci abbandonava, per cui mi trovavo ad occuparmi di lei da solo. Recitare con quella bimba mi ha fatto sentire padre per la prima volta. Da allora voglio un figlio, ma bisogna aspettare il momento giusto perché è una responsabilità”.