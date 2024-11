Giornata Mondiale della Filosofia: storia e curiosità della ricorrenza

Roma, 21 novembre 2024 – Nel 2002 l’Unesco ha stabilito che il terzo giovedì del mese di novembre sarebbe stato dedicato a celebrare la Giornata Mondiale della Filosofia. Quest’anno l’appuntamento per festeggiare lo sviluppo del pensiero umano e ogni espressione culturale, necessari a ogni individuo e ogni comunità, si tiene il 21 novembre.

Che cos’è la filosofia

La filosofia non deve essere intesa solo come sapere accademico, ma dovrebbe diventare una pratica quotidiana attraverso l’allenamento al dialogo, al ragionamento e alla comprensione del pensiero altrui. In questo modo, infatti, si può riaffermare il valore del pensiero critico soprattutto in un’epoca come la nostra, segnata da complessità e interconnessione. La filosofia, strumento di crescita personale e collettiva, stimola il dialogo interculturale, contribuendo a costruire una società più tollerante e rispettosa, e aiuta a comprendere e affrontare le grandi sfide contemporanee, dal cambiamento climatico alle questioni dell’identità.

Star appassionate

Molti personaggi famosi, sia del passato che contemporanei, hanno mostrato un interesse profondo per la filosofia, l'hanno studiata in gioventù o comunque ne sono stati influenzati. Per esempio hanno mostrato interesse per questa materia e l’hanno approfondita attraverso letture e altre fonti culturali Angelina Jolie e Madonna. Non tutti sanno che Steve Martin, il celebre comico, attore e scrittore, ha una laurea in filosofia ottenuta dalla California State University, Long Beach. Martin ha spesso dichiarato che lo studio della filosofia ha influenzato la sua arte, dandogli una prospettiva unica sul mondo. Prima di dedicarsi alla recitazione, anche Harrison Ford ha studiato per un po’ filosofia, una passione che, in effetti, ha continuato a coltivare, specialmente nelle questioni ambientali e sociali. Il compianto Bruce Lee, oltre a essere un’icona delle arti marziali, era un appassionato di filosofia, che aveva studiato all’Università di Washington e che gli era stata utile per apprendere insegnamenti fondamentali sull’autodisciplina e sull’equilibrio psico-fisico.

Frasi sulla filosofia

II nostro mondo è sempre più caratterizzato dal sovraccarico informativo, dalla viralità dei social, dalla circolazione massiccia delle fake news e delle tesi complottiste: in un simile scenario, gli autori e i temi filosofici ci invitano a fermarci e a riflettere, a non prendere per assodate le frasi fatti e le teorie preconfezionate. Ci stimolano, invece, a porci domande essenziali, interrogandoci sui fondamenti dell’esistenza, della conoscenza e dell’etica. Ecco alcune citazioni significative.

“Se vuoi avere la vera libertà, devi farti servo della filosofia”

(Lucio Anneo Seneca)

“Il filosofo non deve mai dimenticare che la sua è un'arte e non una scienza”

(Arthur Schopenauer)

“La libertà è, nella filosofia, la ragione; nell'arte, l'ispirazione; nella politica, il diritto”

(Victor Hugo)

“La filosofia implica una mobilità libera del pensiero, è un atto creativo che dissolve le ideologie”

(Martin Heidegger)

“La filosofia è una lotta contro l’incantamento del nostro intelletto”

(Ludwig Wittgenstein)

“Io ho ottenuto questo con la filosofia: che senza esserne comandato io faccio quello che altri fanno solo per paura della legge”

(Aristotele)

“La meraviglia è un sentimento assolutamente tipico del filosofo. La filosofia non ha altra origine che questa”

(Socrate)