Gli auguri social di Giorgia Meloni, primo Natale da mamma single

Roma, 25 dicembre 2023 – Un abbraccio con Ginevra davanti all’albero addobbato. Non poteva mancare la tradizionale cartolina di Giorgia Meloni che ha affidato ai social il suo messaggio di auguri di Natale. “Che questi giorni portino gioia, serenità e momenti speciali a voi e a tutti i vostri cari”, si legge nell’ultimo post datato 25 dicembre, frase didascalia di una foto in cui la premier abbraccia la figlia. E’ il primo Natale da ‘separata’ per la presidente del Consiglio che ormai più di due mesi fa ha annunciato la fine della storia con Andrea Giambruno, padre della piccola Ginevra, 7 anni.

Meloni aveva giù diffuso un videomessagio ieri via social network in cui faceva gli auguri “a ogni singolo italiano”. Giacca rossa, sfondo natalizio, la premier si rivolge alla telecamera. “Che sia un Natale di serenità e di orgoglio”, dice Meloni. “Il governo sta facendo la sua parte per l’Italia, ma è importante l’entusiasmo di ciascuno di noi. E allora spero che sia un Natale di entusiasmo”.

Meloni si è presa una pausa in questi giorni, cancellando i suoi impegni dopo l’influenza che si è palesata proprio durante la recita scolastica della figlia, il 20 dicembre, a cui era presente anche Giambruno. Il prossimo appuntamento istituzionale è il 28 dicembre, giorno della conferenza stampa di fine anno (alle 11) e del Consiglio dei ministri (alle 15.30), che all'ordine del giorno avrà, tra le altre cose, il milleproroghe e la riforma dell'Irpef, oltre alla questione dell'ex Ilva di Taranto.