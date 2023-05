Ginevra Lamborghini sul set romano di Beautiful: sarà la Pr della Forrester Creation

Roma, 17 maggio 2023 – Ginevra Lamborghini sul set romano di Beautiful. L’influencer bolognese è apparsa oggi in piazza Navona accanto alle star della storica soap americana: la Brooke originale, ovvero la famosissima Katherine Kelly Lang, e la nuova versione di Ridge, alias Thorsten Kaye. E lo ha fatto per interpretare la Pr internazionale della Forrester Creation, l’azienda di abbigliamento immaginaria al centro delle vicende che da 36 anni e 9mila puntate tiene gli spettatori incollati alla tv. Tra le guest star delle sei puntate giurate in questi giorni in Italia (che vedremo in tv l'anno prossimo), c’è anche la giovane cantante Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e della compagna Loredana Lecciso già vista in tv a ‘The Voice Senior’.

Ginevra Lamborghini sul set

Ginevra Lamborghini – sorella maggiore della cantante Elettra e nipote di nonno Ferruccio, fondatore dello storico brand di auto di lusso – è stata la rivelazione del Grande Fratello Vip. Dopo il bacio e il presunto flirt con George Ciupilan (poi smentito da Ginevra) nella casa del GFV, Ginevra è tornata sotto i riflettori. Ma questa volta come attrice della soap opera di lunga data. I produttori di Beautiful le hanno accordato una piccola parte nelle sei puntate ambientate a Roma (che andranno in onda nella primavera 2024) con una sfilata d’alta moda in piazza Navona. Sarà l’agente dell’azienda di famiglia capitanata da Brooke, ma non solo.

Colonna sonora firmata Lamborghini?

Secondo alcune indiscrezioni che emergono dal set, Ginevra sarebbe in trattative con la produzione della soap per l’utilizzo della propria musica – Equatore è l’ultimo brano inciso per l’album di Dj Matrix – come colonna sonora della sfilata di moda al centro delle nuove puntate di Beautiful.

Jasmine Carrisi e Ilaria Stagni

Anche la showgirl Jasmine Carrisi ha avuto una piccola parte nella soap: i fan vedranno una sua apparizione nella villa romana che ospita la famiglia Forrester al gran completo. Ma non è l’unica italiana sul set. Oltre alla figlia di Albano e Ginevra Lamboghini, ha recitato anche la doppiatrice Ilaria Stagni, conosciuta come la voce di Steffy Forrester, interpretata dall’attrice Jacqueline Maclnnes Wood. Ilaria avrà un ruolo piccolo, ma determinante per Ridge.

Le location del ciak italiano

Non è la prima volta che la troupe e il cast di Beautiful si trasferisce in Italia. L’ultima volta risale a dieci anni fa, con 10 episodi girati in Puglia nel 2013. Le puntate romane sono state girate tra Piazza Navona e Piazza di Spagna, ma anche al Colosseo, al Gianicolo e in altre location più rappresentative della Capitale. La prima puntata della soap risale al 23 marzo del lontano 1987. In Italia viene trasmessa dal ‘90 su Canale 5 e sono oltre 9mila le puntate andate in onda nei quasi quattro decenni di Beautiful.

Il cast delle puntate italiane

Le riprese di Roma sono iniziate lunedì 15 maggio, tra gli attori della serie presenti sul set ci sono Katherine Kelly Lang (Brooke), Thorsten Kaye (Ridge), Jacqueline MacInnes Wood (Steffy), Annika Noelle (Hope), Scott Clifton (Liam), Matthew Atkinson (Thomas) e Carter (Lawrence Saint-Victor). Tutto il lavoro è stato supervisionato dal produttore e autore storico della serie Bradley Bell, presente sul set per tutta la durata della trasferta.