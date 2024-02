Giardino verticale, la guida definitiva per rinverdire facciata del condominio

In tempi recenti numerosi condomini hanno avviato ristrutturazioni delle facciate piuttosto rilevanti, tanto che, in certi casi, sono stati attuati veri e propri rifacimenti. In vari contesti abitativi l’investimento è stato fatto soprattutto per tetti verdi e giardini verticali, ossia interventi di efficientamento energetico in grado di migliorare l’ambiente. Si tratta di opere che aggiungono valore all’estetica del palazzo, ma migliorano anche alcune condizioni legate, per esempio: - alla biodiversità - all’isolamento freddo/caldo - alla riduzione della riflessione solare - a un microclima più favorevole - a contrastare gli agenti inquinanti dispersi nell’atmosfera.

Aspetti da considerare

Come in tutti i casi di opere fatte bene, occorre la consulenza di un professionista esperto e specializzato in materia, in grado di fornire la soluzione migliore per le proprie esigenze e di capire come affrontare eventuali criticità tecniche. In generale, però, si possono considerare alcuni aspetti indicativi, validi per la maggior parte dei casi. - Di solito i condomini con parti di facciata che risultano cieche, come si suol dire, si prestano al rinverdimento, così come le pareti finestrate, con le necessarie precauzioni. - Tendenzialmente i giardini verticali a parete continua sono un’opzione versatile, adattabile a vari palazzi e facciate a seconda delle dimensioni e delle forme delle strutture architettoniche. Può essere completata in tempi relativamente brevi. - Il posto in cui è situato un edificio e l’orientamento della facciata non dovrebbero costituire ostacoli, ma sono fattori da valutare rispetto alle scelte botaniche verso cui si è propensi. - Un punto cruciale, se si desidera installare un giardino verticale sulla facciata del proprio condominio, è quello legato alla gestione dell’acqua, dall’irrigazione al sistema di canalizzazione, per cui potrebbero essere necessari interventi aggiuntivi che richiedono la competenza di esperti competenti e qualificati.

Piante

La scelta delle piante è un capitolo a sé stante, dal momento che ci sono elementi fondamentali da valutare come l’illuminazione della facciata, il clima e lo spazio di crescita per il verde. Preliminarmente sarebbe opportuno considerare varietà botaniche che si adattano bene alle condizioni ambientali locali, che richiedono poca manutenzione e tendono a resistere a parassiti e malattie per contenere eventuali trattamenti chimici. Geranio: può essere una buona scelta per un giardino verticale, ma deve poter godere di luce solare diretta per almeno 6-8 ore al giorno. Tende a crescere verso l’alto, ma le sue radici hanno bisogno di uno spazio sufficiente. Serve un’irrigazione regolare e costante, senza esagerare. Felce del bambù: ideale se il palazzo resta per lo più in ombra durante le giornate. Verbena: fiorisce abbondantemente in estate e si adatta bene alle condizioni climatiche della maggior parte delle italiane. I suoi fiori attireranno gli insetti impollinatori, contribuendo alla biodiversità urbana. Aromatiche: se si desidera aggiungere un tocco profumato, oltre che verde, alla facciata, in base alla geolocalizzazione del condominio e al contesto in cui è inserito, si potrebbe ricorrere a piante come la menta, l’erba cipollina, il basilico e il rosmarino.